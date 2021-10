Hotellerie-Experte Lidl „Der Hotelmarkt hat noch viele Boom-Jahre vor sich“

Motel One will vor allem im Ausland wachsen. Doch dort kennt man das Unternehmen kaum. Ein Nachteil?

Motel One lebt in Deutschland davon, dass jeder sie kennt. Der Marktvorteil ist in Deutschland sogar so hoch, dass Immobilienentwickler mit Motel One als Mieter höhere Immobilienwerte realisieren können und deshalb zum Teil sogar leicht niedrigere Mieten akzeptieren. Motel One profitiert also hierzulande von ihrem hervorragenden Ruf. Es wird viele Jahre dauern, bis Motel One sich in Städten wie New York in dieser Form etabliert hat.