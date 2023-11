Hüttenes-Albertus: „Ein Rückzug aus Deutschland kommt nicht in Frage“

WirtschaftsWoche: Herr Koch, Deutschland steckt in der Rezession, die Weltwirtschaft schwächelt. Wie stark ist Ihr Unternehmen davon betroffen?

Christoph Koch: Unser Geschäft ist im ersten Halbjahr global sehr gut gelaufen und in der gesamten Gießereibranche ist die konjunkturelle Entwicklung solide. Zwar ist das Produktionsvolumen in Deutschland nicht mehr auf dem Niveau früherer Jahre, aber das kann unser Unternehmen durch seine starke globale Präsenz und das Wachstum in Auslandsmärkten ausgleichen. Unser Geschäft etwa in der Türkei, in Mexiko, in der USA und auch in Europa läuft stabil. Ich glaube, der deutschen Wirtschaft geht es insgesamt nicht so schlecht, wie es manchmal dargestellt wird.