In guten Händen Das sind die besten Dienstleister des Mittelstands

In einem Hochsicherheitsbunker im Hamburger Osten, hinter einer 7,5 Zentner schweren Stahltür, die selbst den Angriff mit einer Panzerfaust überstehen würde, lagert das Unternehmen Akten, Dokumente und Daten für seine Kunden. So sind sie vor Diebstahl, Feuer oder Naturkatastrophen geschützt. In das Fort Knox an der Elbe kommt man nur durch ein Schleusensystem, mit nummeriertem Besucherausweis, vorbei an Kontrollen und Kameraüberwachung, Mobiltelefone werden einkassiert.