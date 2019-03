Industrie 4.0 Die stille Revolution im Mittelstand

In Ilshofen kämpft Bausch + Ströbel mit dem gleichen Problem. Der Hersteller von Spezialmaschinen für die Pharmaindustrie merkt, dass viele Kunden abblocken, wenn es um Daten geht. Man setze daher auf einen Vorführeffekt: So vergleicht die Firma die Leistungen der Maschinen eines Geschäftskunden mit Werten aus der Branche. Wenn ein Kunde erkennt, wie er im Wettbewerbsumfeld steht, sei er eher bereit, seine Maschinendaten herauszugeben. Letztlich bekommen alle Unternehmen, die Interna anonym teilen, bessere Daten. „Das hilft am Ende allen“, sagt Bausch + Ströbel-Geschäftsführer Hagen Gehringer. Grundsätzlich sei es kein Problem, einzelne Maschinen durch Datenanalyse besser zu machen. Am Ende wolle der Kunde aber eine bessere Lieferkette – und um die zu optimieren, braucht ein Maschinenanbieter oder Berater alle Daten aus dieser Kette. „Bisher aber fehlen Standards und Schnittstellen“, sagt Gehringer.