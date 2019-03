Industrie 4.0: Die stille Revolution im Mittelstand

Was das bedeutet, kann man in der Fertigungsstätte in Freiburg beobachten. Als Sick vor zwei Jahren eine neue Produktlinie für seine Lichtschranken einführte, sollte das auf jeden Fall auf 4.0-Niveau passieren. Im August 2018 nahm die Fabrik ihren Betrieb auf. Zurzeit arbeiten dort nur 13 Menschen in einer Schicht, mittelfristig will Sick drei Schichten einsetzen. „Aktuell können wir 500 000 verschiedene Varianten der Lichtschranken hier produzieren, ohne manuell die Maschinen umzubauen“, sagt Joachim Schultis, Produktionsleiter der Anlage. Der Kunde könne sich sein Produkt nach eigenen Wünschen aus einem vordefinierten Baukastensystem zusammenstellen. Die IT steuert dann vollautomatisch, welche Materialien wann wo sein müssen und welche Stationen das zu fertigende Produkt durchlaufen muss. Doch was nutzt die schönste und effizienteste Fabrik, wenn Kunden die Möglichkeiten des Stell-dir-ein-4.0-Produkt-zusammen nicht nutzen? In Ditzingen nahe Stuttgart produziert die Firma Trumpf Werkzeugmaschinen und macht damit rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, ein echter „Hidden Champion“ aus Deutschland. Seit knapp anderthalb Jahren betreibt Trumpf eine Smart-Factory in Chicago. Auf einer Fläche von 55 000 Quadratmetern versorgen Hochregallager die Maschinen mit Material, Computer in einem Kontrollraum überwachen die Technik und zeigen in Echtzeit alle Schritte an. Kunden von Trumpf sollen hier wie im Showroom erkennen, was möglich wäre – wenn sie denn wollten.