Industrie 4.0: Schwedens Sharing-Industrie

Das Erfolgsmodell „made in Sweden“ taugt so auch zur Blaupause für die bedeutendste Revolution, die Europas Werkbänke nachhaltig verändern wird. Industrie 4.0 disruptiert bisherige Produktionsprozesse: Maschinen vernetzen sich miteinander und arbeiten bald vollautomatisch. Doch das kostet Geld und überfordert vor allem Mittelständler, die sich die Anstrengung nicht leisten können oder wollen. Mehr Zusammenarbeit soll in Schweden die Risiken für den Einzelnen minimieren. Auch in Modigs Fabrik in der beschaulichen Ortschaft Virserum in Südschweden läuft das so. 1947 gründeten die vier Brüder Harry, Arne, Sture und Erik die „Modig Mekaniska Verkstad AB“. Heute führt David Modig die Firma in dritter Generation.