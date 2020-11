Infografik Weltmarktführer: Wo die Champions sitzen

Die höchste regionale Konzentration findet sich im Süden des Landes. In Baden-Württemberg und Bayern haben 56 Prozent der Weltmarktführer ihren Stammsitz. Nach oben zu kommen ist schwer, dort zu bleiben aber mindestens ebenso. So stellt sich die Frage, ob viele der aktuellen Weltmarktführer die Herausforderungen der digitalen Revolution meistern und ihre Wettbewerbsposition in Zukunft verteidigen können. Das ist nicht in Stein gemeißelt.