 Innovativer Mittelstand: Bien-Zenker setzt auf ruckelnde Roboter

Der Start mit dem technischen Helfer war holprig. „Es gab keine Erfahrungswerte, der Roboter hatte noch nie zuvor mit Holz gearbeitet“, sagt Hauser. „Deshalb haben wir ganz eng mit dem Lieferanten kooperiert. So konnten wir sehr schnell vom Probebetrieb in die Produktion übergehen.“ Dafür musste der Roboter aber dazulernen. Wenn ein Balken früher nicht perfekt in die Aussparung passte, ruckelten die Angestellten einfach so lange herum, bis er saß. Der Roboter aber streikte sofort. Inzwischen haben Hausers Kollegen ihm beigebracht, sich auf kleine Abweichungen einzustellen: Er dreht das Holz und versucht es, bis der Balken endlich in den Rahmen rutscht – genauso wie ein menschlicher Kollege. Nur schneller.