 Innovativer Mittelstand: Edding muss permanent Farbe bekennen

Tätowierungen Marke Edding, womöglich gar eigene Studios, sind bisher nur eine Idee. Die aber zeigt, wie man bei dem Filzstifthersteller denkt. Per Ledermann, Sohn des Co-Gründers, hat die Geschäfte im Jahr 2005 übernommen. Seit fast 60 Jahren gilt Edding als Synonym für dicke Filzstifte mit nicht löslicher Farbe, die Permanentmarker. Spätestens mit Fertigstellung einer hausinternen Studie im Jahr 2012 hat sich in dem Familienunternehmen dann viel verändert. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Nachfrage nach Stiften binnen weniger Jahre um mehr als ein Drittel sinken würde. Denn in digitalisierten, papierlosen Büros wird nicht mehr mit ihnen geschrieben.