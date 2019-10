Insolventer Kettcar-Hersteller „Der Elektroroller wäre genau das richtige Thema für Kettler gewesen“

Was ist denn bei Kettler konkret schiefgelaufen, dass sie sich trotz ihrer ja offenbar guten Markenarbeit nicht halten konnten?

Kettler fing nach dem Krieg damit an, eine amerikanische Idee auf den deutschen Markt zu übertragen: Sie waren hier die ersten Produzenten von Hollywoodschaukeln, die in den 50er-Jahren ein unglaublicher Trend wurden. Sie haben durch die Produktion dieser Gartenmöbel dann auch schnell eine große Kompetenz in der Aluminiumverarbeitung aufgebaut, sich in Richtung (Leicht-)Fahrradbau weiterentwickelt und eben das Kettcar erfunden. Diese Freizeitmobile waren sehr innovative Produkte, die beim Verbraucher gut ankamen. Sie fingen dann vor etwa 20 Jahren an zu straucheln, weil sie neue Trends in der Freizeitmobilität nicht mehr aufnehmen konnten. Viele Verbraucher kennen Kettler immer noch, aber man bringt sie nicht mehr mit aktuellen Trends in Verbindung.



Zum Beispiel wären eigentlich Elektroroller genau das richtige Thema für Kettler gewesen. Aber da haben sie keinen Drive gehabt, sich in diese Richtung zu bewegen. Und das ist sehr bedauerlich, denn damit hängen ja auch Schicksale und Arbeitsplätze zusammen.



Reinhard Zinkann, einer der Gesellschafter von Miele, sagte mal: Der Markenmythos entsteht in der Markenvergangenheit. Das stimmt auch für Kettler. Bei Miele haben sie es geschafft, das auch in die Zukunft zu entwickeln, bei Kettler eben nicht. Vermutlich liegt es auch daran, dass das Unternehmen aufgrund von tragischen Ereignissen nicht mehr familiengeführt war, sondern von fremden Managern geleitet wurde, die vieles nicht mehr so glaubhaft vermitteln konnten, was passierte.