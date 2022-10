Insolventer Toilettenpapierhersteller „Ich bin überzeugt, dass Hakle eine Zukunft hat“

Hakle hatte Anfang September angesichts des Kostenschocks bei Energie und Rohstoffen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestartet. Die „massiv gestiegenen Kosten für Material- und Energiebeschaffung sowie der Transporte“ hätten bislang nicht in hinreichendem Umfang an die Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und den Drogeriesektor weitergegeben werden können, teilte das Unternehmen damals mit