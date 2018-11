Insolvenz Kettcar-Hersteller Kettler droht am Freitag das Aus

Ense-ParsitDem Kettcar-Hersteller Kettler droht noch in dieser Woche das Aus. Wenn es nicht gelinge, kurzfristig eine Zwischenfinanzierung für das angeschlagene Unternehmen sicherzustellen, werde der Geschäftsbetrieb am Freitag eingestellt, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Alle rund 750 Mitarbeiter würden dann entlassen.