Insolvenzen in Deutschland „Die enormen Kostenbelastungen zeigen Wirkung“

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft war zuletzt mäßig. Die Verbraucher übten sich angesichts der hohen Inflation in Kaufzurückhaltung und ließen die Wirtschaft im Winterhalbjahr in eine technische Rezession mit zwei Minusquartalen in Folge abrutschen. Das bleibt nicht ohne Folgen. So erwarten die Experten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in den kommenden Monaten weiter steigende Insolvenzzahlen. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmen bleiben durch die Inflation und auch durch die Zinswende sehr angespannt“, sagte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung. „Die Zahl der Zahlungsausfälle könnte sich in den kommenden Monaten sogar noch beschleunigen“.