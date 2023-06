Insolvenzen: In diesen Branchen gibt es weniger Pleiten als vor Corona

Inmitten der Rezession nehmen die Firmenpleiten in Deutschland spürbar zu. Im ersten Quartal erhöhte sich die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen um 18,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 4117, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Zahlen wirken alarmierend, müssen aber eingeordnet werden. So spricht der Berufsverband der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands von einer „Normalisierung des Insolvenzgeschehens an die Vor-Coronazeit“. Tatsächlich ist das insgesamt zwar richtig, für die einzelnen Branchen zeichnen sich aber höchst unterschiedliche Entwicklungen ab. Das zeigt eine exklusive Auswertung des Karlsruher Insolvenzdatenspezialisten STP Business Information.