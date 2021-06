Interview Bernd Reifenhäuser „Der Maskenbedarf wird sich über Vorkrisenniveau einpendeln“

Die Corona-Lage ist nun wieder eine andere: Rund die Hälfte der Deutschen ist mindestens einmal geimpft, vielerorts fallen Inzidenzen und Beschränkungen. Bricht das Maskengeschäft wieder ein?

Der Maskenbedarf wird mit dem sukzessiven Wegfall der Tragepflicht zurückgehen. Wir gehen aber davon aus, dass er sich langfristig über Vorkrisenniveau einpendeln wird, da viele Menschen die Maske als Selbstschutz weiterhin tragen werden, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Großveranstaltungen. Dies kennen wir bereits aus vielen asiatischen Ländern, wo das Tragen einer Schutzmaske in Ballungsräumen völlig normal ist und als Schutz vor Infektionskrankheiten, wie der jährlichen Grippe, dient. Mit der zunehmenden Urbanisierung nimmt der Hygienebedarf weltweit stetig zu – nicht nur für den persönlichen Schutz oder in der Medizin, sondern insbesondere auch im Bereich Lebensmittelsicherheit. Dort schützen Kunststofffolien Nahrungsmittel, ermöglichen eine längere Haltbarkeit und sparen so Ressourcen und CO2 ein.