Investor gesucht Höchster Porzellan-Manufaktur 1746 ist erneut insolvent

„Uns bleibt wenig Zeit, aber zusammen tun wir alles, was möglich ist, um die Porzellanmanufaktur und die Arbeitsplätze am Standort Höchst zu erhalten“, so der vorläufige Insolvenzverwalter. „Die wirtschaftliche Lage der Porzellanmanufaktur ist extrem ernst und wir benötigen schnell eine Lösung.“ Denkbar wären demnach ein völlig neues Konzept oder der Verkauf an einen Investor, um eine Schließung der einzigen Porzellanmanufaktur Hessens zu vermeiden.