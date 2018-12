Iran-Sanktionen „Mittelständler mit Iran-Geschäft sind wie gelähmt“

Rödl & Partner berät weltweit deutsche Mittelständler. Wie viele Kunden haben Sie denn noch in Iran?

Jetzt sind wirklich nur noch jene Unternehmen in Iran, die es einfach nicht geschafft haben, vor dort wegzukommen. Fast alle größeren Mittelständler, die Geschäfte mit Iran haben, sind auch in den USA aktiv. Das Handelsvolumen mit den USA ist aber achtzig Mal größer als das mit Iran. Keiner will sich das USA-Geschäft verderben, auch wenn die Branche vielleicht gar nicht von den Sanktionen betroffen ist. Deshalb sind wirklich so gut wie alle aus dem Iran rausgegangen.