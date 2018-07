IT-Ausfälle durch Hacker Unternehmen unterschätzen die Notfallplanung

Der „Notstand in der Notfallplanung“ bei deutschen Unternehmen, wie Grunwitz es nennt, lasse sich auf drei Ebenen beheben: Zuerst gelte es, umfassende Vorbereitungen für den Tag X zu treffen, wozu nicht nur technische Vorkehrungen gehören, sondern auch organisatorische. So sollte man ein konkretes Krisenteam zusammenstellen und einen Kommunikationsplan festlegen. Zweitens müssen die einzelnen Schritte für den Ernstfall benannt werden. „Zudem ist es wichtig, im Anschluss an einen Krisenfall den Ablauf der Ereignisse zu analysieren“, sagt Grunwitz. Denn erst wenn man nach einem Cyberangriff bespreche, was gut und was schlecht gelaufen sei, lerne ein Unternehmen, wie es sich in Zukunft besser wappnen kann, so der Security-Experte. So habe eine Bank, deren Website einmal gehackt wurde, für den erneuten Fall eine Not-Internetseite außerhalb des Unternehmens aufgelegt. Dadurch sind die wichtigsten Informationen für die Kunden auch weiterhin im Netz zu finden.