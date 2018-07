IT-Ausfälle durch Hacker Unternehmen unterschätzen die Notfallplanung

„Im digitalen Zeitalter sind Computersysteme in alle Unternehmensprozesse eingebunden, sodass es 100-prozentige Sicherheit nicht geben kann“, sagt Wafa Moussavi-Amin, IT-Analyst und Geschäftsführer beim IT-Marktanalyseunternehmen IDC in Frankfurt, zwar. Mindestens so wichtig wie ein guter Schutzwall sei es deshalb, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein: Was tun, wenn der Virus im Haus ist?



Erst langsam rückt das Problem bei vielen Unternehmen ins Bewusstsein: Laut einer Studie des Verbands der Internetwirtschaft Eco halten 40 Prozent der Befragten einen Notfallplan für wichtiger als die Sensibilisierung der Mitarbeiter für Cyberangriffe. Nur ein Drittel der deutschen Unternehmen hat tatsächlich einen konkreten Notfallplan festgelegt. Ein weiteres Viertel will einen solchen Plan demnächst angehen.