J. Weck GmbH & Co. KG: Es geht ans Eingemachte: Hersteller der Weck-Gläser stellt Insolvenzantrag

Obwohl Johann Weck das Unternehmen schon 1902 wieder verließ, behielt es seinen Namen. Van Eyck war ein begnadeter Vertriebler: Er sorgte dafür, dass das Einwecken an Hauwirtschaftsschulen gelehrt wurde. So wurde die Methode schnell bekannt und führte zu einer „Umwälzung in der Küche aller Länder“, wie es in einem Werbeprospekt von 1906 hieß. Ganz nebenbei schuf van Eyck einen der ersten Markenartikel in Deutschland.