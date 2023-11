J. Weck GmbH & Co. KG Hersteller der Weck-Gläser findet neuen Eigentümer

Insgesamt aber ist die nun gefundene Lösung ein echter Erfolg. In ähnlichen Krisensituationen in der Vergangenheit gelang es oft nur, die Markenrechte auf einen neuen Eigentümer zu übertragen, während der Betrieb abgewickelt wurde. Bei Weck ist das nun anders, wofür auch die Zusammenarbeit innerhalb des Sanierungsteams verantwortlich gewesen sein dürfte. Während Insolvenzverwalter Thilo Braun von der Freiburger Kanzlei Nehrig, Braun und Sozien Weck durch das Insolvenzverfahren dirigierte, führte Restrukturierungsberater Ralf Strehlau von der Anxo Management Consulting das Unternehmen operativ durch die Krise, stabilisierte Weck und soll nun offenbar an Bord bleiben, bis Aurelius die Nachfolge in der Chefetage geregelt hat. Christian Scharfenberger von der Stuttgarter M&A-Beratung Wintergerst organisierte schließlich den erfolgreichen Verkaufsprozess, der sich zum Bieterwettstreit entwickelte.