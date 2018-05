Es ist nun fünf Jahre her, dass Anton Kathrein, damals frisch von der Uni, den Chefposten beim gleichnamigen Elektronikunternehmen übernahm. 1919 hatte sein Großvater den Betrieb gegründet. Der Vater baute den Antennenbauer zum Hidden Champion aus. Nichts konnte den Erfolg dämpfen, so schien es. Kathrein stand für Hightech made in Germany, und der Senior, als Patriarch alter Schule, ließ viele an seinem Erfolg teilhaben. 1800 Arbeitsplätze bot er zeitweise allein in Rosenheim. Das Eisstadion trug seinen Namen. Die besten Abiturienten der Stadt belohnte er mit einem Geldgeschenk über 500 Euro. Und als seine Lieblingskneipe Zur historischen Weinlände in wirtschaftliche Not geriet, übernahm er den Laden. Manche nannten ihn deshalb den „König von Rosenheim“.