Bei Kathrein sehen sie das naturgemäß anders. Tatsächlich sind die Ingenieure besser und schneller als die Konkurrenz. Zudem setzen sie darauf, dass die Netzbetreiber wie Vodafone ein Interesse daran haben, Kathrein zu erhalten, um nicht abhängig von Huawei zu werden. Wirklich helfen könnte dem Unternehmen eine staatliche Intervention, so wie in den USA. Dort hatten die Geheimdienste Sicherheitsbedenken angemeldet, wenn den Chinesen Zugang zum Telekommunikationsnetz gewährt würde. Huawei ist seitdem chancenlos, während Kathrein in den USA gute Geschäfte macht. Anton Kathrein streitet ab, auf derlei Hilfe in Europa zu hoffen. „Protektionismus macht träge und zahlt sich auf Dauer nicht aus“, sagt er. Ein Kathrein jammert eben nicht. Zumindest das hat er vom Vater geerbt.