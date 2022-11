Kein Durst auf Bier Für die deutschen Brauereien fällt die WM flach

Wenn ein Tor fällt, dann fließt in deutschen Stadien das Bier, am besten in den Mund, manchmal auch über den Rücken des Vordermanns. Bier und Fußball, das gehört in Deutschland für viele Fans zur Kultur, erst recht während einer Weltmeisterschaft. Aber gilt das auch in diesem Jahr? In den Stadien in Katar ist der Alkoholkonsum ohnehin verboten, wie das Gastgeberland kurz vor dem Eröffnungsspiel bekanntgab. Aber auch in Deutschland scheint der Durst auf Bier trotz Weltmeisterschaft nicht allzu groß.