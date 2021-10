KfW-Studie Mittelständler sorgen sich vor Lieferengpässen

Die Mittelständler blicken einer Umfrage der Förderbank KfW zufolge verhalten in die nähere Zukunft. Die Furcht vor Einbußen in Folge der Corona-Krise sei zwar zurückgegangen, die kleinen und mittleren Unternehmen sorgten sich nun aber vor Lieferengpässen, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib am Dienstag. Sie gingen etwa von einem höheren Beschaffungsaufwand und Beeinträchtigungen in der Produktion aus. 41 Prozent der befragten Firmen erwarteten in diesem Jahr Umsatzrückgänge, das ist mehr als doppelt so viel wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Mittelfristig pendelten sich die Umsatzerwartungen aber wieder auf das Vorkrisenniveau ein.