KfW-Studie: Zahl innovativer Mittelständler sinkt

FrankfurtImmer weniger mittelständische Unternehmen in Deutschland setzen einer Studie zufolge auf Innovationen. Nur noch 850.000 kleine und mittlere Firmen investierten in den Jahren 2015/2017 in innovative Produkte oder Prozesse, wie aus einer Untersuchung der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Das waren 150.000 weniger als in der zuvor untersuchten Periode 2014/2016.