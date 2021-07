KI im Lebensmittelhandel Die Neuvermessung des Kunden

Wie weit die Digitalisierungswelle Analyse-Spezialisten wie Sensalytics trägt, ist indes noch nicht abzusehen. Denn so verlockend das Versprechen eines „Google Analytics für die echte Welt“ zunächst klingen mag, so schnell melden Entscheider auch Bedenken an. Eingebrannt hat sich in der Branche bis heute ein Fall aus dem Jahr 2017. Damals experimentierte die Supermarktkette Real mit smarten Werbebildschirmen, die Anzeigen passend nach Alter und Geschlecht ausspielen sollten. Es folgte ein lauter Aufschrei von Datenschützern. Die Folge: „Viele Dinge, die jetzt pilotiert werden, hängen die Unternehmen nicht mehr an die große Glocke“, sagt Spaan. „Selbst Anwendungen, die sich hierbei im rechtlich möglichen Rahmen bewegen, werden oftmals eher gemieden.“