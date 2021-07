KI im Lebensmittelhandel Die Neuvermessung des Kunden

Etwas forscher gehen aktuell junge Handels-Start-ups wie Blaenk, The Latest oder Vaund vor, die unter dem Schlagwort „Retail as a Service“ derzeit für Furore in der Branche sorgen. Das Konzept: Die Unternehmen mieten Ladeflächen in Innenstadtlage, das Sortiment wechselt alle paar Monate. Kunden sollen hier nicht gezielt eine Einkaufsliste abarbeiten, sondern in entspannter Atmosphäre Neuheiten entdecken. Im Kölner Blaenk-Store an der Schildergasse kann man etwa einen smarten Fitness-Spiegels Vaha ausprobieren – oder neue Standmixer von Zwilling begutachten.