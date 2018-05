Knauf „Niemand will eine Wohnung von der Stange“

Das heißt, Sie haben sich als Geschäftsführer irgendwann hingesetzt und gesagt: Wir brauchen da Kompetenz.

Das natürlich auch, aber der Anstoß kam aus Russland. Wir haben dort ein interessantes Geschäft, geteilt in ein relativ großes gewerbliches Baugeschäft und geringes Wohnungsbaugeschäft. Im Zuge der russischen Wirtschaftsflaute ging der gewerbliche Bau zurück. Also haben wir uns das Wohnungsbaugeschäft näher angesehen: Dort muss man aber in der Lage sein, günstig zu fertigen. Da haben wir uns gefragt: Wie macht man das, ohne auf die in Russland übliche, aber unbeliebte Betonplattenfertigung zurückzugreifen. Niemand will eine Wohnung von der Stange. Also brauchen wir einen Konfigurator, der individuelle Gestaltung, basierend auf Standardkomponenten, ermöglicht, den man ja aus anderen Industrien kennt.