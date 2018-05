Kochboxen-Versender  : Vorwerk verkauft alle Anteile an Hello Fresh

Vor zwei Wochen erst hatte Hauptaktionär Rocket Internet ein 150 Millionen Euro schweres Aktienpaket von Hello Fresh losgeschlagen. Die Anteile waren zu einem Preis von 12,30 Euro pro Stück platziert worden. Rocket Internet nutzte damit die jüngsten Kursgewinne von Hello Fresh. Die Aktien von Hello Fresh fielen daraufhin um mehr als acht Prozent. Der Kochboxen-Versender war nach einigen Anlaufschwierigkeiten Anfang November an die Börse gegangen. Die Aktien waren zu je 10,25 Euro verkauft worden. Derzeit liegt der Kurs bei 11, 37 Euro.