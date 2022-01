Körber kauft Beratungsunternehmen Mit neuem Schwung gegen die Skepsis

„Es gibt da noch eine große Skepsis“, räumt auch Daniel Szabo, Chef der eigenständigen Sparte Körber Digital ein. „Aber es gibt immer mehr Belege dafür, wie ein wirklicher Mehrwert geschaffen werden kann.“ Mit geballter Kraft wollen Körber und Dain Studios jetzt am Sinneswandel vor allem im produzierenden Gewerbe arbeiten. „Wenn man sich genauer damit beschäftigt, kann man es sehr gut nutzen, um seine Produkte schlauer zu machen“, unterstreicht Dain-Chefin Ulla Kruhse-Lehtonen. In der Vergangenheit halfen die Berater etwa einem finnischen Energieversorger, besser zu verstehen, über welche Kanäle er seine 700.000 Kunden am effizientesten ansprechen kann. Die erste Lektion: Die verstreuten Daten mussten an einem Ort zusammengeführt werden.