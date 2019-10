Kreative Zerstörer „Der Mittelstand wandelt sich dramatisch“

Herr Theopold, Sie und Ihre Kollegen haben für uns das Ranking der innovativsten Mittelständler Deutschlands erstellt. Was ist Ihnen diesmal aufgefallen? Wie verändert sich gerade der deutsche Mittelstand?

Der Mittelstand wandelt sich gerade dramatisch. Es gibt eine völlig neue Dynamik, ein völlig neues Verständnis. Wir sehen zahlreiche Unternehmer, meist zwischen 30 und 45 Jahre alt, die sich gerade von den Prinzipien ihrer Großväter und Väter lösen. Das sind kreative Zerstörer, die jede Menge Unordnung stiften, im positiven Sinne. Sie haben verstanden, dass zu viel Tradition und Besinnen auf die eigene Firmenhistorie der echten Disruption im Weg stehen. Denn Innovation ist heute etwas anderes als vor 50 Jahren. Innovation besteht heute nicht mehr nur darin, an neuen technischen Lösungen zu arbeiten, also produktzentriert zu denken. Es kommt heute vor allem darauf an, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.