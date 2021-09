Krisenfälle im Unternehmen „Eine Insolvenz ist immer eine Extremsituation“

Sie erwähnen im Buch, dass Sie quasi in einer Textilfabrik aufgewachsen sind, in der Ihr Vater Betriebsleiter war. Wie kamen Sie auf die Idee, Insolvenzverwalter zu werden?

Das hat ein bisschen was mit Politik zu tun. Der erste Rechtsanwalt, bei dem ich Referendar war und dann auch zwei Jahre als Anwalt geblieben bin, war Fraktionsvorsitzender der SPD in einer mittelgroßen Stadt und der damalige SPD-Bürgermeister war Leiter der Vollstreckungsabteilung des Amtsgerichts und hatte auch die Insolvenzabteilung unter sich. Jedenfalls hat er zu seinem Kollegen und Genossen gesagt: ‚Hör mal, du hast doch jetzt einen jungen Burschen in deiner Kanzlei. Kein Mensch will mehr Konkurse machen. Wir haben hier nur ein, maximal zwei Konkursverwalter, die wir beauftragen können. Nimm doch mal die Akten mit und leg sie dem Burschen einfach mal auf den Tisch. Dann gucken wir mal, was er daraus macht.‘ Und so ging es los.