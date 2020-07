Küchenhersteller Insolvenzverwalter verklagt frühere Vorstände des Küchenbauers Alno

„Außerdem prüfen der Insolvenzverwalter und sein Team laufend Anfechtungsansprüche, die im Zweifel auch gerichtlich geltend gemacht werden oder wurden, sofern es zu keiner außergerichtlichen Einigung kam“, erklärte der Sprecher. Dabei geht es um Zahlungen der Alno AG an andere Gesellschaften. „Zahlreiche solcher Fälle sind bereits erledigt“, hieß es. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung und des Betruges gegen insgesamt zwölf Beschuldigte, darunter ehemalige Alno-Vorstände. Die Ermittlungen dauerten nach wie vor an, sagte eine Sprecherin.