Kult-Unternehmer fährt Lada Trigema-Chef Grupp kritisiert Boykott-Aufrufe gegen russische Firmen

Wenn Trigema-Chef Wolfgang Grupp sich ein neues Auto kauft, macht er ein Foto davon und klebt es in ein Album. Er hat schon so einige Auto-Fotos in seinen Alben: Wenn er dienstlich für Trigema unterwegs ist, lässt er sich im Mercedes fahren. Wenn es Winter wird, steigt er schon mal in seinen Hummer. Aber wenn es ins Gelände geht, dann gibt es für den leidenschaftlichen Jäger nur ein Fahrzeug, dem er vertraut: seinen Lada Niva.