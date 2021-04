Lagebericht aus dem Corona-Hotspot „Eine Vision, wie es für uns weitergehen kann, gibt es nicht“

Noch belastender ist die Lage für Unternehmen, die gar nicht mehr öffnen dürfen. Das Restaurant von Eduard Stähle in Hof etwa steht still. „Die gesamte Planungssicherheit ist weg. Eine Vision, wie es für uns weitergehen kann, gibt es nicht“, sagt Stähle. Neben seinem Restaurant betreibt der 35-Jährige fünf Betriebskantinen. Dazu bietet er seit drei Jahren in seinem Onlineshop Kochboxen an, also Gerichte zum Selbstkochen für zu Hause. So kann er den Betrieb zumindest am Laufen halten. Stähle befürchtet nur, dass viele durch die Pandemie die Lust verloren haben, auf einen Schweinebraten oder ein paar Bier ins Wirtshaus zu gehen. „Wir hoffen natürlich, dass die Menschen irgendwann das nachholen, was sie jetzt verpassen.“ Aber sicher ist er sich da keineswegs. In ein paar Wochen will er sich entscheiden, ob der klassische Gastrobetrieb noch zukunftsfähig ist.