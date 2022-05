Lange Wartezeiten Thermomix-Kummer bei Vorwerk-Kunden

Blickt man auf die Konzernzahlen, so kann sich der Vorwerkchef trotz der angespannten Lage derzeit tatsächlich noch zurücklehnen. Das Geschäft bei Vorwerk brummt weiterhin – vor allem dank des Erfolgs der Luxus-Küchenmaschine Thermomix und guter Verkaufszahlen im Staubsaugergeschäft und trotz Ukraine-Krieg, Coronapandemie und Lieferengpässen. „Von sinkender Kauflust wegen der hohen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln sehe ich in den Zahlen noch nichts“, kommentierte Vorwerk-Chef Stoffmehl die Perspektive gegenüber der Deutschen Presse-Agentur im Rahmen der Geschäftszahlenvorstellung am 24. Mai. Auch wenn die Entspannung beim Thermomix also erst zum Jahresende – oder auch erst etwas später – kommt, dürfte das den sehr soliden Zahlen des Wuppertaler Hausgeräteherstellers wenig schaden.