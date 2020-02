Langzeitarbeitslose Mit 40 der erste feste Job – und raus aus Hartz IV

„Positiver als erwartet“ sei die Zwischenbilanz, meint Agentur-Chef Scheele. Aber wie nachhaltig sind die Vermittlungen? „Spannend“ findet Scheele es, wie die Firmen nach dem Auslaufen der Fördergelder mit den Mitarbeitern umgehen werden: „Aber wir gehen von keiner Abbruchkante aus.“ In einem Jahr werden die ersten Förderphasen auslaufen, dann weiß man mehr. „Der Klebeeffekt ist nicht das Kriterium für den Erfolg der Vermittlungen“, baut Scheele vor. Es gehe darum Menschen in Lohn und Brot zu bringen, die bisher „zwar rechtlich arbeitsfähig sind, faktisch aber nicht“. Ihnen Arbeitsplätze zu vermitteln, habe langfristig positive Auswirkungen auf ihre Familien und die Zukunft ihrer Kinder.



Eine Frage der Würde. Aber auch sozialpolitisch und ökonomisch ist es sinnvoll, was da passiert. Steht der Staat vor der Alternative, jemandem den Lebensunterhalt zu bezahlen oder die Arbeit, dann steckt in der zweiten Möglichkeit mehr Perspektive als in der ersten.



Alexander Bibinger, ledig mit fester Freundin, sagt: „Ich finde es super, bei Kunibert-Michel Mitarbeiter zu sein.“ Georg Willig sagt: „Wir sind von der Agentur für Arbeit gut beraten worden.“



Und die Sozialphobie? Die Michel-Werkhalle liegt direkt am Bahnhof von Neustadt-Hagen. Bequem könnte Bibinger mit dem Zug kommen. Er nimmt aber Moped oder Fahrrad. Mit so vielen Leuten in den Abteilen zusammen zu sein, das würde er nicht aushalten. In der überschaubaren Michel-Werkstatt aber kommt der zurückhaltende Mann klar. Für Georg Willig ist Alexander Bibinger ein ganz normaler Mitarbeiter, denn „Macken haben wir ja alle“.