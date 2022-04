Liftbetreiber zufrieden Wie die Skiliftbetreiber auf die Saison zurückblicken

„Dinge, die nicht so schön waren, vergisst man schnell“, sagt hingegen Jörn Homburg von den Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen. Zwar ist auch er zufrieden mit der Saison, man habe die geplanten Gästezahlen erreicht. Homburg kritisiert unter anderem die Abstandsregeln. Die Nebelhornbahn in den Allgäuer Alpen beispielsweise dürfe in den Zehnerkabinen zu drei Viertel ausgelastet sein – also acht statt zehn Personen. Die große Kabine mit 28 Sitzen wiederum dürfe nur zu einem Viertel voll sein und damit sieben Personen befördern. „Das kannst du keinem Gast erklären.“