Low-Carb-Pizza-Pleite Millionen-Start-up Lizza aus „Höhle der Löwen“ wird abgewickelt

Dabei hatte das Unternehmen mit seinem Low-Carb-Pizzateig aus Leinsamen bei den Verbrauchern einst einen Nerv getroffen. Nach der Ausstrahlung der „Höhle der Löwen“-Show schossen die Bestellungen im Onlineshop nach oben. Die Produktion wurde ausgebaut und die Lizza-Produkte in die Supermärkte gebracht. 2020 folgte der Weiterverkauf an die Hamburger Unternehmensgruppe Cremer. Doch auch der Neu-Eigentümer verlor rasch das Interesse an dem zuvor gefeierten Unternehmen.