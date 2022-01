Luftreiniger-Hersteller Venta Viel Nachfrage kann auch eine schlechte Nachricht sein

Es ist davon auszugehen, dass sich Andreas Wahlich seinen neuen Job ruhiger vorgestellt hat. Nach Jahrzehnten bei internationalen Technologiekonzernen wie Sony und Leica, zuletzt als Head of Sales and Marketing bei Samsung Electronics, trat er Mitte 2020 seine neue Stelle als CEO beim Mittelständler Venta an. Von der Welt der südkoreanischen Chaebols in die oberschwäbische Provinz, nach Weingarten, eine Stadt, die vor allem für ihren alljährlichen Blutritt, einer Reiterprozession, am Freitag nach Christi Himmelfahrt bekannt ist.