Mangelnder Wohnungsbau Warum fordert niemand den Rücktritt der Bauministerin?

Dann fehlt es Frau Geywitz innerhalb der Bundesregierung an Durchsetzungskraft?

Nein, so kann man das nicht sagen. Frau Geywitz hat mehrfach betont, dass sie gern mehr tun würde. Und einige konkrete Dinge, die uns als Bau- und Immobilienwirtschaft helfen, hat sie realisiert. So wurde die lineare Afa-Abschreibung für den Bau neuer Mietwohnungen nicht nur von zwei auf drei Prozent erhöht, sondern auch von 2024 auf Anfang 2023 vorgezogen. Und mit der zeitlich befristeten Sonder-Afa in Höhe von fünf Prozent für vier Jahre hat Frau Geywitz eine wesentliche Forderung umgesetzt, auch wenn die Kopplung an den Energieeffizienz-Standard EH40 hinterfragt werden sollte. Dass serielle und modulare Fertigung im Wohnungsbau zu mehr Effizienz führen würde, hat Frau Geywitz verstanden und oben auf die Agenda gesetzt. Jetzt muss sie es schaffen, die Bundesländer zur Harmonisierung der 16 Landesbauordnungen zu bewegen. Denn heute haben wir noch das sinnlose Hemmnis, dass ein beispielsweise in Hamburg nach allen behördlichen Anforderungen geprüftes und genehmigtes Gebäude in jedem anderen Bundesland noch einmal komplett geprüft und genehmigt werden muss, auch wenn Bauweise und Maße identisch sind.