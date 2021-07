Maschinenbauer Körber Gekommen, um zu gehen: Diese Firma entwickelt Ideen mit der Lizenz, „uns selbst abzuschaffen”

Der Bereich Digital ist das jüngste Geschäftsfeld - und an sich weit entfernt vom Alltag eines klassischen Maschinenbauers. Die Hoffnungen in der Digitaleinheit sind groß. Dabei lief es zunächst nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Vermutlich auch deshalb stieß Szabo zur Firma und krempelte die Digitaleinheit nur zwei Jahre nach der Gründung grundlegend um. Anfangs verfolgte Körbers Company Builder noch 50 Projekte, die sich teils doppelten und wie in der Startphase üblich ohnehin keinen Gewinn abwarfen. Szabo kürzte radikal und konzentrierte seine Teams in Karlsruhe, Berlin, Porto und seit neuestem auch in den USA auf wenige vielversprechende Projekte.