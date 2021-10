Medizintechnik-Weltmarktführer Karl Storz „Ein bewährtes Produkt wird durch mehr Papier nicht sicherer“

WirtschaftsWoche: Herr Tröndle, Herr Leonhard, man könnte annehmen, Medizintechnikfirmen müssten durch die Coronakrise profitieren: Ihre Instrumente und Geräte sind in der Medizin weit verbreitet, finden Anwendung in OP-Sälen auf der ganzen Welt. Doch Karl Storz hat 2020 einen leichten, nicht konkret bezifferten Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Warum?

Michael Tröndle: Karl Storz hatte in 2020 im Vergleich zum Vorjahr und insbesondere zu den Planansätzen einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Hintergrund ist das Produktportfolio von Karl Storz, welches im Wesentlichen im Bereich der chirurgischen Endoskope eingesetzt wird. Gerade in diesem Bereich wurde Standardeingriffe aufgrund der Coronapandemie verschoben und nur absolute Notfall-Eingriffe vorgenommen. Damit ist automatisch ein Rückgang des Bedarfs unsere Produkte insbesondere auch im Servicebereich verbunden. Die negativen Umsatzauswirkungen für Karl Storz hielten sich jedoch durch die globale Aufstellung von Karl Storz in Grenzen, das heißt die Pandemie verlief regional sehr unterschiedlich. Zu Beginn der Pandemie war vor allem Asien betroffen und dies konnte durch die Verkäufe in anderen Region wie den USA und Europa ausgeglichen werden. Später, als dann die USA und Europa massiv betroffen waren, trug der asiatische Markt wieder zum Ausgleich bei. Per Saldo konnte dieser Effekt aber nicht ganz den Ausgleich erreichen. Unser Produktbereich Airway, welcher insbesondere zur Behandlung von Corona-Patienten hilfreiche Produkte umfasst, konnte die gesteigerte Nachfrage bei Weitem nicht abdecken. Unsere Produktionsketten waren auf diesen Nachfrageanstieg nicht vorbereitet und konnten nur schrittweise an die Nachfrage angepasst werden.