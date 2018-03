Mehr Frauen, mehr Flüchtlinge, mehr Home-Office: Wie Mittelständler auf den Fachkräftemangel reagieren

Dies sei eine Investition in die Zukunft, sagt Patrick Ulrich, Professor für Unternehmensführung und -kontrolle an der Hochschule Aalen. Ein Ergebnis der Studie, die in Zusammenarbeit mit den Universitäten Bamberg und Aalen entstand: Bis zum Jahr 2022 wollen die Mittelständler 2,4 Prozent ihrer Stellen mit Flüchtlingen besetzen, zeigt die Studie. Das entspräche rund 500 000 Stellen, rechnet Ulrich zusammen.