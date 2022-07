Merziger Werk schließt Die Gründe für das Aus von Villeroy & Boch Fliesen

Doch warum macht der türkische Betreiber das Werk dann eigentlich zu? Wer nach den Gründen für den neuerlichen Einschnitt sucht, der findet schnell zwei Versionen. Da ist die, die die V&B per Mitteilung verschickt. In der heißt es, die Kosten für Energie, Transporte, Verpackung und für Rohstoffe seien mittlerweile zu hoch. Allein die Kosten für Gas seien in der Spitze um 500 Prozent gestiegen, teilt eine Sprecherin mit, dazu komme noch das hohe Lohnniveau in Deutschland. Das mache „die Produktion von Fliesen wirtschaftlich unattraktiv“, so das Unternehmen. So weit, so plausibel.