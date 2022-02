Mitbestimmung in Familienunternehmen Eingriff ins Eigentum: Wie die Regierung unternehmerische Freiheiten aushöhlt

Für Familienunternehmen wäre dies die Abkehr von einer bewährten Praxis. Denn die Konzernmutter ist im Falle von Familienunternehmen regelmäßig eine Holding, in der die Gesellschafter ihre Beteiligungen an den Unternehmen der Gruppe bündeln und ihre unterschiedlichen, mitunter auch familienspezifischen Interessen in Einklang bringen. Wenn in diesem beherrschenden Unternehmen ein mitbestimmter Aufsichtsrat gebildet werden müsste, würde dies in dem sehr ausdifferenzierten System der Beteiligung der Gesellschafterfamilien zu erheblichen Verwerfungen führen. In diesem innersten Teil der persönlichen Eigentumsverwaltung ist Mitbestimmung absolut fehl am Platz. Warum nach 70-jährigem Bestehen die geltende Regelung abgeschafft werden soll und ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit erfolgen soll, bleibt das Geheimnis der Ampel.