Mittelstand Blockchain macht Papierkram überflüssig

In der allgemeinen Öffentlichkeit ist die Blockchain bis heute eng mit Kryptowährungen wie Bitcoin verbunden. Dabei lässt sich die Technologie in sehr viel mehr Branchen einsetzen – und zwar auch in kleineren und mittelständischen Unternehmen. Knapp 60 Prozent aller Firmen aus der verarbeitenden Industrie planen laut des „Top IT-Trends 2018“-Reports des Dienstleisters Dimension Data noch in diesem Jahr Investitionen in Blockchain-Projekte. Gerade in diesem Bereich spielt die Technologie als dezentrale Datenbank für vernetzte Prozesse ihre ganze Stärke aus: Je stärker Fabriken übers Internet gesteuert werden, desto mehr werden sie auch zum Ziel von Cyberkriminellen. In der verteilten Blockchain sind wertvolle Daten deutlich besser geschützt als auf einem zentralen Server.