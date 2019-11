Mittelstand Ein Kies-Unternehmer mit grüner Agenda

Elf Jahre brauchten die Kies-Unternehmer aus dem Weserbergland, bis sie im Frühjahr 2017 im Petershäger Ortsteil Ilse mit der Kies-Förderung beginnen konnten. Natürlich nur unter Auflagen: So darf nur werktags gebaggert werden – nicht vor sechs und nicht nach 18 Uhr. 30 Jahre später soll aus der Kiesgrube ein See werden, der zum Teil dem Angeln und Baden und anderem Freizeitspaß dient. Ab dem Jahr 2047 also. Gegner der Kiesgrube müssten schon sehr langfristig denken, um sich von diesen Plänen beschwichtigen zu lassen. Und Seen gibt es in der sand- und kiesreichen Gegend ohnehin schon genug.