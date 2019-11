Mittelstand Ein Kies-Unternehmer mit grüner Agenda

Immerhin bekommt der Jungunternehmer für seine Haltung und Initiative vorsichtige Anerkennung aus dem Lager der Kritiker. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Stadtrat von Petershagen, Wolfgang Riesner, meint: „Der Solarpark in der Kiesgrube ist eine gute Idee“. Auch wenn lange Reihen von Solarpaneelen in der hügeligen Landschaft eigentlich nicht erwünscht sind. Mit Blick auf selten gewordene Rebhühner, Wachteln und Lerchen will der Architekt den Kiesabbau auch keinesfalls sanktionieren: „Was verloren geht durch den Abbau, ist nicht durch Baggerseen zu ersetzen. Die Lerche kann ja nicht auf Ente umschulen.“



Aber Kies und Sand brauchen die Industrie und der dringend benötigte Wohnungsbau. Dem Grünen ist es dabei lieber, wenn ein lokales Unternehmen wie Meyer den Rohstoff abbaut und an Abnehmer im Umland liefert. „So bleibt wenigstens die Wertschöpfung in unserer Region“, erklärt Riesner. Andere Unternehmen wie HeidelbergCement hingegen beuteten den Boden quasi „im Kolonialstil“ aus und lieferten Sand und Kies aus dem Wesertal an Zementwerke bundesweit.